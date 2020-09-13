На оживленном перекрестке в Омске третий день не работает светофор

На перекрестке трудно проехать машинам, а пешеходами приходится перебегать. Фото: ВКонтакте

Как сообщают в соцсетях омичи, на оживленном перекрестке у кинотеатра "Кристалл" в Омске уже несколько дней не работает светофор.

Пересечение проспекта Мира и улицы Химиков всегда было оживленным. Это практически центр района Нефтяники. Рядом несколько торговых центров, университетов и остановок общественного транспорта. И, как говорят омичи, там уже третий день не работает светофор.

- В первый день регулировщик следил за движением, но уже 2 дня никого нет. Переходить дорогу, как и ехать на машине очень опасно. Видимо, должно произойти дтп, чтобы светофор заработал, - негодует автор поста. Также он прилагает снятое на перекрестке видео.

Видно, что людям приходится перебегать дорогу прямо перед потоком машин, пока они пытаются повернуть с улицы Химиков на проспект Мира, иначе перейти дорогу невозможно. А на повороте для машин создается аварийная ситуация из-за большого транспортного потока. Регулировщика на записи действительно на перекрестке нет.