Врачи спасли Максима, которого избивали в ауле под Омском

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова убедилась, что с Максимом Кабельским все хорошо. Фото:deti.gov.ru

Пока Евгения Кабельская вместе с сыном находятся в больнице в Москве, их навестила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Медики больницы рассказали омбудсмену, что здоровью Максима больше ничего не угрожает.

– Встреча прошла в присутствии главного врача Филатовской больницы Антонины Чубаровой и заведующего отделением Алексея Смирнова. Доктора рассказали детскому омбудсмену о проведенных осмотрах и состоянии здоровья малыша – оно удовлетворительное, его жизни и здоровью угрозы нет, – отметили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, что мать забрала ребенка из плена своей подруги, которая таким образом надеялась скорее получить долг. Сейчас в деле появились новые обстоятельства, которые сильно меняют картину произошедшего.