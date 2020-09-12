В мэрии пообещали починить трубы в детском саду без посторонней помощи

Родители поделились текстом объявления в социальных сетях. Фото: ВКонтакте

Накануне родителей маленьких омичей встретило тревожное объявление на двери детского сада №312. Там сообщалось, что в одной из групп нужно срочно починить трубу иначе отопления учреждению не видать.

Родители, в принципе, были готовы помочь, но все же удивились, что администрация детского сада и власти города не могут решить проблему самостоятельно. В пресс-службе мэрии ответили, что ремонт трубы произведут сами, а у директора попросят объяснений.

- В ходе подготовки отопительного сезона в учреждении возникла необходимость выполнить ремонт системы отопления. Ремонт заключается в небольших сварочных работах, которые произведут в ближайшее время силами специалистов Департамента образования. Без привлечения сторонних лиц и денежных ассигнований родителей. По факту данного объявления на двери образовательного учреждения, у директора запрошена объяснительная записка.