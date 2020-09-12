В Омской области в подростка прилетел мотоблок

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Накануне в Любинском районе Омской области в районном поселении Любино произошло ДТП.

Местная жительница поздним вечером ехала по улице Октябрьской на своем автомобиле "Хонда Лого". Около 22:00 женщина врезалась в оставленный на обочине мотоблок. От удара сельскохозяйсвтенная техника отлетела в сторону и попала в 14-летнего подростка, который возвращался домой.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что мальчик сейчас находится в больнице. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.