В Омске очистят от мусора две закрытые свалки

Свалки уже закрыты, теперь их хотят очистить от мусора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске планируют очистить от мусора 2 закрытые свалки, которые находятся в черте города. Речь идет о свалках по улице Песчаная и улице 21-я Амурская. Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти территории полностью очистят от твердых коммунальных отходов, после чего замли можно будет использовать для хозяйственных нужд.

- Для реализации проекта необходимо привести к соответствию фактическое использование земель под закрытыми свалками и территориальные зоны, в которых они находятся. Для этого требуется инициировать внесение изменений в правила землепользования. Поправки представлены на публичных слушаниях, рассмотрены на заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Омска, - сообщают в пресс-службе департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Итоговое решение будет принято на заседании Горсовета.