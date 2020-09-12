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Птичий грипп выявили еще в 2 районах Омской области

Карантин для пернатых продлится до середины октября
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Во всех хозяйствах, где обнаружили заражение, больное поголовье уничтожат.

Во всех хозяйствах, где обнаружили заражение, больное поголовье уничтожат.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не стихает в Омской области не только коронавирус, но и птичий грипп. Накануне губернатор Александр Бурков издал указ, из которого следует, что очаги заражения нашли еще в 2 районах области Калачинском и Оконешниковском. Общее число районов, где официально зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сегодня равно 15.

Карантин в указанных районах продлится до 15 октября, поголовье больных птиц, как и во всех подобных случаях, будет уничтожено. Фермерам запрещено реализовывать и вывозить с карантинной территории любую продукцию, связанную с птицеводством.