Птичий грипп выявили еще в 2 районах Омской области

Во всех хозяйствах, где обнаружили заражение, больное поголовье уничтожат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не стихает в Омской области не только коронавирус, но и птичий грипп. Накануне губернатор Александр Бурков издал указ, из которого следует, что очаги заражения нашли еще в 2 районах области Калачинском и Оконешниковском. Общее число районов, где официально зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сегодня равно 15.

Карантин в указанных районах продлится до 15 октября, поголовье больных птиц, как и во всех подобных случаях, будет уничтожено. Фермерам запрещено реализовывать и вывозить с карантинной территории любую продукцию, связанную с птицеводством.