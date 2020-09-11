Минприроды не нашел выбросов в озеро, о которых сообщили омичи

В минприроды не нашли никаких выбросов в озеро в Магистральном. Фото: ВКонтакте

В начале недели омичи пожаловались в соцсетях, что озеро в поселке Магистральный за одну ночь преобразилось не в лучшую сторону. Жители Кировского округа заметили, что вода стала красной и в воздухе появился неприятный запах.

В министерстве природы обратили внимание на жалобу и выехали на место в проверкой.

- В ходе обследования установлено, что цвет воды в озере естественного цвета – от желтовато-грязного до глинистого, запах в воздухе у озера отсутствует, акватория на 60% заросла камышами и водорослями, следы подъезда техники к водоёму отсутствуют, возможные источники загрязнения озера не обнаружены. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено, - сообщили в пресс-службе ведомства об итогах мониторинга.