Стало известно, какая погода ждет омичей в выходные

Солнечные, теплые дни будут сменять холодные ночи

Осень в Сибири всегда непредсказуема. Это время года то радует нас теплыми денькам, то неожиданным холодом. В ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, погода снова проявит свое непостоянство.

Омичей предупреждают об опасном явлении. Сегодня и завтра ночью в Омске ожидаются заморозки до -5 градусов. В тоже время днем температура будет подниматься до +25.

В остальном погода будет благоприятствовать хорошему отдыху. В гидромецентре обещают, что осадков в ближайшие выходные не предвидится, будет ясная солнечная погода. Ветер будет не сильный и подует с юга.