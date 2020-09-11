«Помогайте, но платить нечем»: в детском саду Омска просят помочь с ремонтом трубы

Объявление с просьбой к родителям дошколят повесили на входе в детский сад. Фото: ВКонтакте

В одном из омских пабликов появилось фото необычного объявления.

- Администрация обращается к вам с просьбой: срочно требуется помощь опытного электросварщика для выполнения сварочных работ на трубе из нержавейки на 4 группе. Платить нечем, только благодарность от детей и работников, - гласит объявление.

Таже администрация детского сада сетует на то, что если трубу не заварят, то отопления садику не дадут. Автор поста интересуется, нормально ли доверять такие работы родителям. Ему ответили, что это, конечно, обязанность властей, но заварить трубу все же можно, ведь отопительный сезон и правда близко, а здоровье детей дороже.