Днем с квадрокоптером, ночью с тепловизором: в Омской области продолжают искать пенсионера в лесу

Люди часто уходят в лес за грибами и теряются. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В лесах Омской области пропадает все больше людей. Причина этому - обилие грибов. Многие уходят на тихую охоту и слишком сильно увлекаются, забираясь в чащу. Особенно это опасно для пожилых грибников.

В пресс-службе полиции сообщили, что ведутся активные поиски 81-летнего пенсионера Николая Герасимова в Любинском районе. Он ушел утром 9 сентября в лес за грибами, вблизи от родной деревни Ивановка и до сих пор не вернулся. Волонтеры ведут поиски в лесу и полях, которые находятся вокруг деревни. Днем волонтеры прочесывают поля с помощью квадрокоптера, а в ночное время ведут поиски с помощью тепловизора.

Пока никаких результатов в поисках нет.