В Омске нашли два предприятия, которые травили омичей выбросами

Два предприятия скрывали свои выбросы от местных властей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После мощных выбросов в Омске месячной давности омский минприроды начал проверку "серых зон". Сейчас появились первые результаты. В ходе внеплановых рейдов ведомство выявило два предприятия, которые нарушали природоохранное законодательство.

Как сообщают в пресс-службе, на предприятиях не проводили производственный контроль и не регулировали выбросы во время неблагоприятных метеоусловий. Также нашли следы выбросов в атмосферу веществ 1 и 2 классов опасности, для которых пока не установлены предельно допустимые показатели.

Руководителям этих предприятий вынесли 6 административных представлений.