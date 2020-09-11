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Общество

В Омске нашли два предприятия, которые травили омичей выбросами

Их выявили в ходе проверки «серых зон»
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Два предприятия скрывали свои выбросы от местных властей.

Два предприятия скрывали свои выбросы от местных властей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После мощных выбросов в Омске месячной давности омский минприроды начал проверку "серых зон". Сейчас появились первые результаты. В ходе внеплановых рейдов ведомство выявило два предприятия, которые нарушали природоохранное законодательство.

Как сообщают в пресс-службе, на предприятиях не проводили производственный контроль и не регулировали выбросы во время неблагоприятных метеоусловий. Также нашли следы выбросов в атмосферу веществ 1 и 2 классов опасности, для которых пока не установлены предельно допустимые показатели.

Руководителям этих предприятий вынесли 6 административных представлений.