Заболевших омичей просят отложить походы в театры

Омичей попросили внимательнее относиться к своему здоровью. Фото: Иван МАКЕЕВ

После долгого простоя в Омске с начала сентября начали работу многие развлекательные заведения. Наконец, начался и новый театральный сезон. С 18 сентября театры начнут показ спектаклей. Накануне этого министр культуры Омской области Юрий Трофимов в эфире радио "Монте Карло" обратился к омичам с просьбой.

- В первую очередь перед визитом в театр обратите внимание на собственное здоровье. Если есть недомогание, температура – отложите его, - попросил Трофимов.

Он уточнил, что болезнь станет достаточной причиной, чтобы перенести просмотр спектакля даже если билет вы купили заранее. Достаточно просто позвонить в кассу и сказать, что вы заболели. Билет будет действителен на показ этого спектакля в любой другой день.