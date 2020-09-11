Трое омичей разбились в страшном ДТП под теплотрассой

ДТП произошло поздней ночью, о его причинах пока ничего не известно. Фото: пресс-служба ГАИ

Конец рабочей недели обернулся для трех жителей Омска трагедией. Они серьезно пострадали в страшном ДТП.

Как сообщают в Госавтоинспекции, поздней ночью в 00:50 ВАЗ летел в опору трубопровода. Это случилось в Центральном округе на улице 10 лет октября, неподалеку от остановки Автосервис. Машину серьезно повредило.

Известно о троих пострадавших: 30-летнем водителе и двух пассажирах 34 и 32 лет. Все они сейчас доставлены в больницу. В полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.