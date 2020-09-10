«Нас все устраивает, а люди вечно недовольны»: Тарский депутат прокомментировала отсутствие дорог к школам

Фото: «Тара 360»

Жители Тары поделились в соцсетях наболевшей проблемой. Их детям приходится пробираться через бурьян и канавы, чтобы попасть в школы. В комментариях под постом, размещенным в паблике «Тара 360», люди адресуют вопросы местному депутату и по совместительству директору школы № 5 Елене Бакановой. «Комсомолка» обратилась к ней за комментарием.

– Проблемы с дорогами по всей России, не только в нас в Таре, – начала издалека Елена Николаевна. – За пять лет моей работы депутатом в городе было проложено 200 метров деревянного тротуара, а недавно еще одну дорожку к школе сделали. Но у нас территория огромная, не все сразу. Нас все устраивает, а люди вечно недовольны. Они хотят, чтобы сразу всю Тару заасфальтировали.

– Но местные жители жалуются, что на участках, которые на фотографиях, проблема не решается десятилетиями. Вы как-то за 5 лет своего депутатского срока пытались изменить ситуацию?

– В наказах депутатам есть и строительство тротуаров. Мы составили реестр наказов, и депутаты следующего созыва будут ими заниматься.

– А есть какие-то конкретные сроки? Людям же это важно знать.

– Эти территории включены в программу городских поселений. И мы ведь не можем сами сделать дороги. Мы только распределяем выделенные средства. Мы везде обращаемся, чтобы реализовать наказы избирателей.