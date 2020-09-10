«Дети пришли в истерике»: Школьникам в омском лицее показали жестокие кадры трагедии в Беслане

Фото: vk.com/licey66_omsk

Мероприятия, проведенные в некоторых российских школах в День солидарности в борьбе с терроризмом в России 3 сентября, оказались, мягко говоря, неоднозначными. Недавно соцсети взорвала история, как в одной из школ Ишима зачем-то инсценировали захват заложников. При этом пятиклашки понятия не имели, что все происходит не по-настоящему. Один мальчик перепугался настолько, что ему пришлось вызывать скорую.

Теперь и родители омских учащихся из лицея № 66 пожаловались на странные уроки, которые проводили с их детьми 3 сентября. Школьников, начиная с пятого класса, заставили смотреть документальные кадры ужасов, которые происходили в захваченной школе в Беслане. Как просмотр видео о трагедии может обезопасить детей от террористов, не особо понятно. А вот серьезный стресс, по мнению родителей, дети получили.

– Не скупились на подробности издевательств террористов над детьми, показывали кадры, где дети вынужденно пьют собственную мочу, кадры, где спецназ штурмует, крики и рыдания родственников погибших детей, – цитирует NGS55.ru одного из родителей. – Потом показывали похороны в закрытых гробах. При этом многие учителя стояли и плакали. У многих детей увиденное вызвало истерику, плач и кучу вопросов, на которые нет ответов. А теперь главный вопрос: «Зачем это показывать детям?

– В прошлом году было то же самое. В этом мой сын и его друзья сидели в телефонах, не смотрели специально. У меня есть племянница и племянник, которые в 4-м и 2-м классах, они через этот конвейер тоже прошли. Очень многие родители жаловались, что дети пришли в истерике, слезах, с большим испугом, – пожаловался встревоженный отец. – «Не хотим идти в школу», — в таком духе. Это понятная реакция, она была предсказуема абсолютно. Дело в том, что нас, родителей, никто не оповестил об этом. Еще что меня возмутило, что эта акция делается в духе воспитания патриотизма. Погибшие дети в Беслане вообще к патриотизму отношения не имеют. То, что произошло, это, грубо говоря, обрезание в малом возрасте у детей. Они росли, познавали мир, а тут вдруг адская нестерпимая боль.