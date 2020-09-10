Коронавирусом в Омской области заразились 55 человек

Статистика пока остается стабильной. Фото: Артем КИЛЬКИН

В омском оперштабе по борьбе с коронавирусом подвели итоги прошедших суток. В ведомстве подсчитали, что в регионе 55 заразившихся вирусом. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрированы 9 779 случаев.

К сожалению, зарегистрировано и 3 новых случая смерти. Всего в Омской области насчитывается 235 скончавшихся от COVID-19.

В оперштабе сообщают о 70 выздоровевших за сутки омичах. Всего с начала пандемии с болезнью справились 7 890 человек.

Коронавирус снова стал появляться в районах области. Пусть это небольшое количество заражений каждый день, но они происходят во многих районах области. В Омске – 45, Марьяновский район – 2, по одному новому случаю заражения в Кормиловском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском, Шербакульском, Омском, Павлоградском, Москаленском районах.