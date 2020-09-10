Омич погиб после удара током во время ремонта крыши

Сейчас проводится доследственная проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области следственный комитет проверит факт гибели рабочего, которого ударило током. Трагедия произошла вчера, 9 сентября, примерно в 12 часов дня. Рабочие в районной поселении Саргатское занимались кровельными работами на трехэтажном здании.

По предварительным данным, мужчину во время перестилки кровли ударило током. он упал на землю и скончался.

Пока не ясно, от чего именно погиб рабочий: от падения или от удара током. Это будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы. В пресс-службе ведомства отметили, что по результатам доследственной проверки вынесут процессуальное решение.