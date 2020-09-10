Бабье лето в Омске прервут дожди

Тепло продержится в Омской области до конца следующей недели Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске установилась теплая, сухая погода. По ночам уже по-осеннему холодно, даже наблюдаются заморозки на почве, но днем погода радует. На улице солнечно, без осадков и сильного ветра. В среднем воздух прогревается до +20 градусов.

Такая погода продержится в регионе до середины следующей недели, а после в Омскую область придут сильные дожди и принесут с собой похолодание. Первые осадки обещают в четверг, 17 сентября. Тогда же температура с +22 упадет до +15.

Более долгосрочные прогнозы говорят, что после дождей омичей ждет еще несколько теплых дней, а после похолодает окончательно.