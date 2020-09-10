В Омске появятся могилы с QR-кодами

Фото: vk.com/nasledieritual

Цифровой мир добрался и до загробной жизни. Теперь у омичей есть возможность разместить информацию о своих усопших близких на специальном сайте. Перейти туда можно будет по QR-коду, установленному на надгробии.

– При наведении камеры смартфона на QR-код у пользователя открывается «Страница Памяти» усопшего. По запросу заказчика будет показана та информация какую он предоставит или пожелает увидеть, – рассказывают разработчики проекта из союза ритуальных услуг «Наследие». – Начиная от микроанимаций, заканчивая полноценным автобиографичным фильмом. Таким образом мы сможем увековечить память о дорогом, любимом человеке.

Как выяснилось, нововведение пришло из Екатеринбурга, будет ли услуга пользоваться спросом в Омске и есть ли гарантия, что сайт не закроется через несколько лет, пока не ясно.