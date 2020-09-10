Омичей просят жаловаться в прокуратуру на поборы в школах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С наступлением 1 сентября вернулась и старая проблема многих омских родителей – поборы в школах, оформленные в виде «добровольных пожертвований». Местные жители уже снова начали жаловаться, а прокуратура – проводить проверки этих сообщений.

– С учетом того, что в распространяемой в интернете информации не имеется достаточных данных для идентификации образовательного учреждения, предлагаем лицам, обладающим более подробной информацией о возможных незаконных сборах средств в образовательных учреждениях, обратиться в органы прокуратуры, – призывает пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что обращение можно направить через интернет-приемную областной прокуратуры по адресу: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_55.