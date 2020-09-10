Выдавали по две маски на 111 сотрудников: Роспотребнадзор нашел нарушения в работе омской больницы

Проверяющие пришли к выводу, что не все врачи были обеспечены средствами защиты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты областного Управления Роспотребнадзора проверили, как в пандемию соблюдался масочный режим в омской Городской детской клинической больнице № 2 имени Бисяриной. Выяснилось, что за все время медучреждение закупило 13 400 масок и 450 респираторов. По мнению проверяющих, этого недостаточно.

– Рабочий день в поликлинике – смена 6 часов, в стационаре – смена 8 часов. Из расчета на 111 дней со сменой масок каждые 3-4 часа работы (по 2 маски в поликлинике на 111 человек, по 3 маски в стационаре на 91 человека) необходимый запас масок на стационар – 30 303, на поликлинику – 24 642 БУЗОО «ГДКБ № 2 имени В. П. Бисяриной» на период с 13.04.2020 по 30.07.2020 года. Всего на медицинское учреждение – 54 945 масок, – цитирует «СуперОмск» отчет Роспотребнадзора.

В ответе главврач больницы заверил, что подсчеты ведомства были неточными. В частности Антон Пилипенко рассказал, что в ГДКБ-2 не привозили детей с коронавирусом. Кроме того, там не проводились плановые медосмотры пациентов и диспансеризация. Всех врачей старше 65 лет с начала пандемии временно освободили от работы, чтобы обезопасить их. Кроме того, многие сотрудники находились в отпусках, а также не были учтены выходные дни. Так что масок в конечном счете требовалось меньше, считает Пилипенко.

Однако, чтобы подстраховаться, на днях больница закупила 50 тысяч масок на будущее.