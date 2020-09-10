На территории детского сада в Омске провалился тротуар

Тротуарная плитка провалилась еще весной. Фото: ВКонтакте

На плачевную ситуацию с тротуаром на территории детского сада №112 в Старом Кировске пожаловалась омичка в соцсетях. Женщина уточнила, что первые провалы в тротуарной плитке произошли еще весной, а к настоящему моменту ситуация усугубилась. Начал проседать даже асфальт рядом с канализационным люком.

Чтобы справиться с проблемой, дыры накрыли досками. Фото: ВКонтакте

О проблеме в администрации детского сада, видимо, знали. Провалы попытались прикрыть досками, но ремонтировать не стали. Совсем рядом с опасным местом находятся участки, на которых гуляют дети. Некоторые родители дошколят даже не знали о существовании дыры в асфальте.

- О, наш садик. Ходим с другой стороны всегда, даже не видела, что там такое, - удивилась в комментариях омичка.