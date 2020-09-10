На видео попало, как омича избили за то, что он переходил дорогу по «зебре»

Фото: скриншот видео («Аварийный Омск»)

Неприятный инцидент произошел на окраине Омска. На видео, которое очевидцы сняли и выложили в социальные сети, видно, что подросток пытается перейти дорогу по нерегулируемому переходу.

Едва он ступил на «зебру», как мимо пронеслась «Хонда Фит», даже не сбавившая скорость. Водитель мало того, что чуть не сбил человека, еще и вышел из авто, чтобы разобраться с пешеходом.

На записи видно, что двое мужчин в спортивных костюмах, выходят из авто и начинают избивать парня, который на голову ниже их. Большинство комментаторов под этим постом возмутились таким хамством.

– Никто не заступился за ребенка! Грустно, – удивляется одна из подписчиц.

– На месте родителей парнишки написала бы заявление. Нечего этим вести себя так, – возмущается другая.

– Будь на месте паренька мужик, они бы даже из машины не вылезли, – считает третий.

Также омичи считают, что в дело стоит вмешаться правоохранителям. Найти лихача по номерам «Хонды» на видео несложно.