В Омске администрация торгового центра выгнала мобильный прививочный пункт с парковки

Мобильный прививочный пункт отказались принять на парковке бесплатно. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось сообщение о том, что один из мобильных прививочных пунктов выгнали с парковки у торгового центра на Левом берегу. Причиной стало нежелание бизнесменов предоставлять место для автобуса бесплатно.

В пресс-службе министрества здравоохранения Омской области информацию подтвердили. Мобильному пункту действительно предложили арендовать место для проведения вакцинации.

Напомним, по городу действует целая сеть мобильных прививочных пунктов, где омичи могут быстро поставить прививку от гриппа. Теперь один из них поменял местоположение. Пункт, который должен был находиться у ТЦ "Фестиваль", будет располагаться через дорогу у ТЦ "Метромолл".