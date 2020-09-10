На видео попали следы от выбросов в небе над Омском

Ночью в небе над Омском повис шлейф от выбросов. Фото: ВКонтакте

Омичи снова почувствовали неприятный запах ночью. Жители Левого берега почувствовали неприятный запах сегодня ночью и успели заснять на видео, как над городом расстилается шлейф белесого дыма.

В комментариях горожане рассказали, что чувствовали сильный запах гари в Нефтяниках и в районе Телевизионного завода. Местному жителю удалось сделать кадр, где в небе над жилыми домами отчетливо видны следы дыма, тянущиеся из промышленных труб.

- Вот такое над Нефтяниками, слева видно, как с труб валит, и этот кумар накрывает все, - прокомментировал фото омич.