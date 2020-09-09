Омичей просят помочь бездомным животным

В приюте находятся почти 500 собак, которые нуждаются в помощи. Фото: Анна МИКУЛА

В администрации Советского округа проводят акцию в поддержку бездомных животных. Омичей просят принять в ней участие и помочь собакам в омском приюте выжить. В администрации принимают корма любых марок, простейшие лекарства, миски, игрушки, предметы обихода. Все их передадут в приют, где сейчас содержится более 450 собак, 100 из них - щенки, которые особенно нуждаются в еде и уходе.

– Нашим питомцам необходима также поддержка другого рода – речь о социализации. Волонтеры могут приходить в приют погулять с собаками, расчесать их, социализировать, чтобы потом, когда животные выйдут на улицы города, они не проявляли агрессию по отношению к незнакомым людям, – отметил директор муниципального приюта Евгений Вольф.

Принести необходимые вещи можно в администрацию Советского округа по адресу ул. Красный Путь, 107 (с 8:30 до 17:45).

Если вы решите помочь в социализации животных, то вас ждут в приюте по адресу ул. 2-я Учхозная, 2А в понедельник, среду и четверг с 14:30 до 16:00 и в субботу с 10:00 до 15:00. Перед посещением нужно записаться по телефону: 44-67-43