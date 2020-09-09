Птичий грипп обнаружили в еще одном районе Омской области

Официально известно об очагах заражения в 14 районах Омской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О первых вспышках птичьего гриппа в Омской области стало известно в начале августа. Меньше чем за месяц заболевание охватило 13 районов области, а сегодня стало известно, что заболевших птиц нашли в еще одном районе - Марьяновском.

Здесь пострадали пернатые из совхоза "Российский". На территории района уже введен карантин до 6 октября. Об этом сообщается в указе губернатора Омской области Александра Буркова.

На территории района теперь будут действовать стандартные ограничения: птицу нельзя допускать к свободному выгулу, вывозить продукты птицеводства и ограничить торговлю мясом птицы и яйцом.