От коронавируса в Омской области скончались 4 человека

Ситуация с заболеваемостью в регионе остается относительно стабильной. Фото: Иван МАКЕЕВ

По статистике омского минздрава в области за последние сутки зафиксировали 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 9 724 заразившихся.

Число скончавшихся пациентов снова составило 4 человека. С начала пандемии в Омской области погибло от коронвируса 232 пациента.

А вот число выздоровевших резко сократилось. Вчера оперштаб зафиксировал 82 выписавшихся человека, а сегодня всего 73. Всего с начала пандемии в области справились с COVID-19 7 820 человек.

Также вирус стали активнее фиксировать в районах Омской области. Еще своем недавно о новых случаях сообщали только в Омске и двух районах, а сегодня картина распространения вируса выглядит так: Омск – 37, Омский, Тюкалинский, Муромцевский, Азовский районы – по 2, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Нижнеомском, Черлакском, Одесском, Тарском, Большереченском, Калачинском, Таврическом, Крутинском, Любинском районах области.