В Омске модернизируют один из крупных перекрестков

Работы на оживленном перекрестке в самом разгаре. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появились фотографии дорожных работ, которые проходят на перекрестке улицы Нефтезаводской и проспекта Мира. Это широкий перекресток с оживленным пешеходным переходом, который тянется через большой участок автомобильной дороги. Им часто пользуются студенты и школьники из-за близости к переходу многих учебных заведений. Власти решили модернизировать перекресток и сделать там островки безопасности. Работы по их установке уже ведутся, как видно на фото.

Омичи, которых автор поста попросил оценить нововведение, отнеслись к ним негативно. Горожане уверены, что из-за сужения проезжей части и установке бордюров на перекрестке будут неизбежно образовываться пробки.

- Здесь будет АД (и главное рукотворный и не вынужденный). Это промышленный район, и заужать развязку бордюрами - полная профнепригодность если не сказать преступление. Любая поломка либо притертость парализует район, - отмечает один из омичей.

Омичи сомневаются также и в том, что такие меры приведут к большей безопасности пешеходов, ведь по сути ничего не изменилось. Переход как был наземным нерегулируемым, таким и остался.

- А что надземный нельзя сделать? Что за глупости? Обычный стеклянный переход и будет огонь, - предлагают в комментариях свои способы обезопасить пешеходов омичи.