«Это не связано с коронавирусом»: В омской школе № 140 на дистанционку вернулись два класса

В гимназии № 140 частично вернули дистанционное обучение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 9 сентября, стало известно о непредвиденной ситуации в омской гимназии № 140. Не успел начаться учебный год в обычном оффлайн режиме, как часть школьников снова оказалась вынуждена перейти на дистанционное обучение. По городу снова поползли слухи о второй волне COVID-19. Эту информацию опровергли в департаменте образования Омска.

– На сегодняшний день два класса закрыты на карантин по заболеваемости ОРВИ до 16 сентября, – сообщает пресс-служба ведомства. – Это не связано с распространением коронавирусной инфекции. Здоровых детей этих классов переведут на дистанционное обучение. В целом в школе образовательный процесс не приостановлен.