Райффайзенбанк обновит банкоматную сеть

Пилотный проект с первыми двумя банкоматами последней модели этого бренда был успешно завершен в августе 2020 года. Теперь клиенты банка смогут совершать операции по внесению средств в три раза быстрее, при этом многие операции могут проводиться бесконтактно за счет NFC.

Hyosung – лидер на международном рынке банкоматов-рециркуляторов, этими устройствами пользуются крупнейшие банки мира. Новые модели, выбранные Райффайзенбанком, обладают оптимальными характеристиками для установки в торговых центрах и зонах самообслуживания. Они легче и компактнее, что позволяет поставить банкомат в более удобной для клиентов зоне в торговом центре.

Банкоматы оснащены широким экраном (на 40% больше, чем у текущих устройств приема наличных). Это позволяет представлять информацию об операциях более наглядно для клиента. Кроме того, новая модель банкомата выдает и принимает у клиентов в три раза больше купюр по сравнению с предыдущим поколением устройств приема наличных. Еще одним ключевым отличием устройств является их высокая надежность за счет использования нового типа модуля распознавания купюр.

«Мы видим стабильный интерес клиентов к операциям внесения наличных и связываем его с ростом проникновения онлайн-каналов – клиентам важно в любой момент иметь возможность внести средства на карту либо пополнить счет. Теперь снимать и вносить денежные средства еще проще и быстрее», — рассказал руководитель группы по развитию устройств самообслуживания Райффайзенбанка Константин Худяков.

Райффайзенбанк планирует использовать новые модели банкоматов для повышения качества обслуживания. В частности, банк запустит персонализированную коммуникацию при каждом использовании банкомата для клиентов-физических лиц, а также продолжит развивать сервисы для юридических компаний. До конца марта 2021 года банк планирует довести долю банкоматов-рециркуляторов в своей сети до 55%.

Подробнее о банкоматной сети Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

*В банкоматах-ресайклерах (рециркуляторах) средства, внесенные в АТМ одним клиентом, выдаются другому без их инкассирования финансовым учреждением.