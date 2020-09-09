Омич сообщил о минировании вокзала, чтобы забыть о ссоре с девушкой

Омич решил развеяться после ссоры с возлюбленной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд вынес приговор 33-летнему телефонному хулигану из Омска. В январе 2020 года он одним звонком заставил эвакуироваться весь железнодорожный вокзал.

По данным пресс-службы транспортной полиции по СФО, зимой поступило сообщение о минировании здания ЖД-вокзала в Омске. Прибывшие на место специалисты никаких подозрительных предметов не обнаружили. А гражданина, сделавшего ложный донос, задержали в тот же день. Им оказался 33-летний омич. Свои действия он объяснил тем, что накануне сильно поссорился со своей девушкой и решил таким образом отвлечь себя от любовных переживания.

Теперь ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.