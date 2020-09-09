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Омич сообщил о минировании вокзала, чтобы забыть о ссоре с девушкой

Такой способ решить любовные дела суд оценил в 1 год условно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич решил развеяться после ссоры с возлюбленной.

Омич решил развеяться после ссоры с возлюбленной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд вынес приговор 33-летнему телефонному хулигану из Омска. В январе 2020 года он одним звонком заставил эвакуироваться весь железнодорожный вокзал.

По данным пресс-службы транспортной полиции по СФО, зимой поступило сообщение о минировании здания ЖД-вокзала в Омске. Прибывшие на место специалисты никаких подозрительных предметов не обнаружили. А гражданина, сделавшего ложный донос, задержали в тот же день. Им оказался 33-летний омич. Свои действия он объяснил тем, что накануне сильно поссорился со своей девушкой и решил таким образом отвлечь себя от любовных переживания.

Теперь ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.