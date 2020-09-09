Омский бизнесмен украл у больницы более миллиона

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Елизавета ОСИПОВА

В Омске бизнесмен решил улучшить свое благосостояние за счет МСЧ №9. В 2016 году омич выиграл торги на обслуживание оборудования на территории больницы. Для участия в них он предоставил поддельные документы о состоянии своей фирмы ООО "Монти-Сиб". Когда предприниматель получил контракт, он использовал для его ремонта старые детали, которые остались у него после предыдущих работ, а в больницу предоставил поддельные документы о том, что детали были новыми. За ремонт бизнесмен получил 1,1 миллион рублей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что суд вынес приговор предпринимателю в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года. Также омичу предстоит заплатить штраф 600 тысяч.