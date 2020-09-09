«Это не диагноз, а фантастика»: омские врачи о диагнозе немецких коллег

Политик вышел из медикаментозной комы. Фото: Instagram Алексея Навального

Накануне стало известно, что Алексей Навальный, которого в критическом состоянии доставили с самолета в омскую БСМП-1, пришел в себя в немецкой клинике. Врачи уверены, что политика отравили веществом из класса "Новичок". Омские медики считают, что такой диагноз больше похож на фантастические предположения.

– Очень удивительно. Это не диагноз, а какая-то фантастика. Просто фантастическое какое-то предположение, не подтвержденное ни документально, ни клинически – никаким образом. Более того, в медицинском сообществе есть негласное правило делиться информацией, сомнениями о течении заболеваний. Но динамику немецкие врачи не знают ни с моих слов, ни со слов моих коллег, - уверен главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.