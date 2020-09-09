Райффайзенбанк вошёл в TOP-10 ипотечных банков по итогам первой половины 2020 года

Исследование основано на анализе данных 27 кредитных организаций. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: ипотечные портфели банков и уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования, уровень первоначального взноса, срок и средние процентные ставки.

Ипотечный портфель Райффайзенбанка на 1 июля 2020 года составил 144,7 млрд рублей, или 4,14% от совокупности ипотечного портфеля участников рейтинга (3,61 трлн рублей).

«Это не просто цифры, а тысячи счастливых семей, которые с нашей помощью легко и качественно решили свой квартирный вопрос, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Помимо выгодных ставок и комфортного обслуживания в течение всего кредита, мы предлагаем быстрое оформление. Сегодня порядка 80% заявок мы получаем удалённо через различные онлайн-каналы. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на raif.ru в течение одного дня, а предложение будет доступно в течение трёх месяцев».

Подробнее об ипотечных программах и сервисах Райффайзенбанка можно узнать на сайте.