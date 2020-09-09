Вы все меня бесите: Райффайзенбанк выяснил, что россиян больше всего раздражает в новостройках

В онлайн-опросе участвовали более трёх тысяч жителей 11 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшие пять лет планируют покупку недвижимости. Это мужчины (45%) и женщины (55%) преимущественно старше 35 лет. Ежемесячный доход большинства респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.

53% респондентов считают главным раздражающим фактором в новостройках слышимость, а 15% — большое количество квартир на этаже. 28% возмущает переполненность парковки во дворе.

Гигиеничность (качественная звукоизоляция, строительный лифт, отдельные места для хранения вещей) — самый главный фактор выбора жилья для 35% опрошенных. При этом будущие владельцы новостроек большое внимание уделяют технологичности дома: каждый третий отмечает наличие системы «умный дом» как самый важный фактор при выборе квартиры. Для сравнения среди респондентов, предпочитающих вторичку, это значимо для 23%.

«Сегодня найти подходящую квартиру и просчитать её стоимость можно сразу в одном месте: на нашем сайте raif.ru. На витрине объектов недвижимости представлены всё доступное к покупке жильё из базы Циан. В ближайшее время отдельно в ней будут помечены новостройки, аккредитованные Райффайзенбанком — это ускорит процесс подготовки сделки, поскольку проверка застройщика в этом случае не потребуется», — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

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