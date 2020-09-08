«О выходе Алексея Навального из комы узнали из СМИ»: Главный омский токсиколог рассказал, что немецкие медики не выходят на контакт

Спустя почти три недели после того, как на лечение в омскую БСМП-1 доставили Алексея Навального, главный токсиколог Омской области Александр Сабаев пообщался с журналистами.

Вероятно, причиной нового брифинга в омской больнице стала новость, что политику стало лучше, его вывели из комы и он начал реагировать на происходящее вокруг.

– Об этом мы также узнали из СМИ. В последний раз мы по нашей инициативе связывались с немецкими врачами 23 августа. Но они нам ничего не ответили и никаких контактов с ними после этого у нас не было, – рассказал Александр Сабаев. – Состояние пациента начало улучшаться уже в Омске. Степень глубины комы значительно уменьшилась – с 5 до 9 баллов по шкале Глазго. И это только за 44 часа.

Напомним, Алексея Навального экстренно госпитализировали в БСМП-1 прямо с самолета, на борту которого политику стало плохо. был в крайне тяжелом состоянии. Его удалось стабилизировать, а спустя 44 часа пациента спецбортом санавиации перевезли в берлинскую клинику «Шарите».