Омскому авиадебоширу, хватавшему стюардесс, вынесли приговор

В Кировском районном суде завершилось рассмотрение дела Придона Болотаева. Напомним, летом омич, возвращавшийся из Москвы, устроил пьяный дебош на борту самолета.

Мужчина матерился, провоцировал других пассажиров на конфликты, приставал к стюардессам и даже пытался прорваться в кабину пилотов.

Хулигана удалось обезвредить и скрутить. На земле в омском аэропорту его уже ждали полицейские.

– Болотаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство», – рассказали в пресс-службе Кировского суда. – Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован