Коронавирусом в Омской области заразились 56 человек

После отмены ограничений показатели заболеваемости в Омской области стали немного выше.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Министерство здравоохранения Омкой области продолжает вести статистику по заболеваемости коронавирусом в Омской области. На сегодняшний день в ведомстве зафиксировали 56 новых случаев заражения, общее число с начал пандемии 9 670 человек.
Выздоровевших в регионе насчитали 82 человека, с начала пандемии всего 7 747.
В списке погибших от новой инфекции добавилось 4 фамилии. За все время пандемии в
Омской области погибли 228 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Под наблюдением медиков продолжают находиться 749 человек, а полностью сняты с учета 53 290.