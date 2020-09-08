Коронавирусом в Омской области заразились 56 человек

После отмены ограничений показатели заболеваемости в Омской области стали немного выше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения Омкой области продолжает вести статистику по заболеваемости коронавирусом в Омской области. На сегодняшний день в ведомстве зафиксировали 56 новых случаев заражения, общее число с начал пандемии 9 670 человек.

Выздоровевших в регионе насчитали 82 человека, с начала пандемии всего 7 747.

В списке погибших от новой инфекции добавилось 4 фамилии. За все время пандемии в

Омской области погибли 228 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Под наблюдением медиков продолжают находиться 749 человек, а полностью сняты с учета 53 290.