Омский бизнесмен вывел за границу более 150 миллионов

Бизнесмену присудили 3 года лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске осудили бизнесмена, который незаконно вывел на заграничные счета огромную сумму, 152 миллиона рублей.

Первомайский районный суд сегодня вынес приговор Сергею Гераськину, омскому бизнесмену. По данным следствия, в 2017 году омич зарегистрировал несколько подставных фирм по поддельным документам. Под видом предоплаты за поставку иностранных товаров он несколько платежей перевел на валютные счета сумму, эквивалентную 152 миллионам рублей.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что суд приговорил предприимчивого бизнесмена к 3 годам лишения свободы. Также ему присудили штраф в размере 2 миллионов рублей. Решение суда омич еще может обжаловать.