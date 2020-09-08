В Омске стало известно новое место работы Юрия Бабика

Юрий Бабик получил должность в администрации Ленинского округа.

Со своей должности в департаменте городского хозяйства Юрий Бабик ушел в начале августа. В ведомстве он возглавлял управление формирования городской среды, но был уволен. Как сообщали СМИ, инициатором его отставки стала Оксана Фадина.

Сейчас Юрий Бабик возглавил отдел контроля администрации Ленинского округа. Информация об этом появилась на сайте городской администрации в соответствующем разделе. Как видно, строительную отрасль Юрий Бабик не покинул, но пошел на понижение.