Чиновники заявили, что омичи не могут есть попкорн в кино

По словам омских чиновников, продукцию в кинобарах можно купить только навынос. Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор департамента общественной безопасности мэрии Евгений Скрипкарев в ходе пресс-конференции по соблюдению масочного режима заявил, что, из-за необходимости его соблюдения, омичам запрещено употреблять попкорн в кинотеатре.

- Распитие напитков и прием пищи, попкорна в зале запрещены. И проход в зал с колой и попкорном запрещены. Только навынос, - заявил Скрипкарев, ссылаясь на новые правила работы заведений.

Стоит отметить, что в рекомендациях Роспотребнадзора по работе кинотеатров ничего о запрете употребления попкорна и напитков в зале ничего не сказано. Правила предписывают работникам обеспечить соблюдение социальной дистанции и осуществлять реализацию продукции кинобара бесконтактным способом.