Александр Бурков открыл вторую модельную библиотеку в Омской области

Губернатор принял участие в торжественном открытии модельной библиотеки в Исилькуле. Фото: Омская губерния

Накануне, 7 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков принял участив в открытии первой в Исилькуле модельной библиотеки. Ее открыли на базе уже существующей центральной районной библиотеки в рамках нацпроекта "Культура". Для реализации этого проекта в Омской области из федерального бюджета выделили 10 миллионов рублей, а для капитального ремонта здания из местного добавили еще 3,3 миллиона. Опыт создания модельной бибилиотеки в регионе уже есть. Первым учреждением такого типа стала библиотека "Квартал 5/1" в Омске. Исилькульская библиотека стала первым таким проектом в области.

Помещение библиотеки кардинально преобразилось после ремонта. На первом этаже появились отдельные зоны для приема посетителей и выдачи книг, молодежный центр с музыкальной зоной, где можно давать камерные концерты, кофе-бар с зоной отдыха. На втором этаже появилась детская комната, специально для нее закупили новые детские книги и игры. Появился отдельный кабинет для 3D-моделирования. Исилькульцы смогут познакомиться с очками виртуальной реальности, их библиотека тоже могла приобрести на средства гранта.

Александр Бурков оценил возможности музыкальной зоны в новой библиотеке. Фото: Омская губерния

Появился в заведении и краеведческий зал. О нем давно мечтали сотрудники, как о месте, где можно было бы проводить встречи с местными краеведами и писателями. Зал станет уютным местом для проведения "Шангинских чтений", посвященных уроженцу Исилькуля Михаилу Шангину. В Библиотеке появились лекционные залы, где планируют проводить образовательные мероприятия.

Для удобства местных жителей даже изменили время работы библиотеки. Теперь в пятницу и субботу она будет работать до 23:00, чтобы исилькульцы смогли не только взять и вернуть книги, но и пообщаться, повести время в приятной интересной атмосфере обновленной библиотеки.

- Здесь все сделано со вкусом, с любовью, дизайнерский проект очень интересен. Ключевое, конечно, это книжный фонд - 35 тысяч единиц. В рамках национального проекта «Культура» были приобретены еще около 4 тысяч книг, кроме того, здесь есть доступ к электронным ресурсам, к Национальной электронной библиотеке. В интересах исилькульцев библиотека даже поменяла свое расписание. Здесь, мне кажется, все, что сделано - это достижения самих работников, коллектива, работников культуры, которые разрабатывали этот проект. Более того, они получили эти федеральные деньги по нацпроекту «Культура» в упорнейшей борьбе, они доказали, что их модельная библиотека наиболее интересна. Думаю, что библиотека будет привлекать еще больше читателей разных возрастов. Это теперь многофункциональный центр отдыха и знаний, - отметил губернатор во время открытия модельной библиотеки.

Библиотеку укомплектовали современной техникой, высокоскоростным интернетом, а также обновили книжный фонд. Для этого в учреждении закупили более 4 тысяч новых книг. Свой вклад в обновление внес и глава региона. Он подарил библиотеке собрание русской классики. Сейчас читателями библиотеки числятся 4 тысячи человек, но сотрудники уверены, что после открытия в обновленном формате, их число заметно увеличится.