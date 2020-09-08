Дорогу, которую пенсионер ремонтирует своими силами, пообещали восстановить в следующем году

Ремонтные работы на 5 Кордной обещают начать в следующем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в соцсетях появилось видео, как пенсионер своими силами пытается поддерживать дорогу на улице 5 Кордная в состоянии, пригодном для проезда состоянии. В комментариях омичи рассказали, что он занимается этим не первый год.

Состояние дороги действительно оставляет желать лучшего. Об этом в соцсетях сообщила и другая омичка.

- И на 5 Кордной яма 10 сантиметров в глубину! Напротив детской поликлиники.. Сколько можно засыпать её всякой дрянью? Водой наполнится и не знающие люди встрянут! - эмоционально высказалась она.

В администрации обратили внимание на ситуацию и заверили, что капитальный ремонт назначен на следующий год.

- Дорога по ул. 5-я Кордной включена в предварительный перечень объектов, которые планируется отремонтировать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году. До этого момента проездное состояние дороги поддерживается с помощью аварийно-восстановительного ремонта. В этом сезоне дорожники проводили здесь ямочный ремонт несколько раз, как с применением асфальта, так и с применением инертных материалов, - прокомментировали в пресс-службе администрации Омска.