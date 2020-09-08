Омичи опаздывают на работу из-за нерегулярной работы транспорта

Маршрутки просто проезжают мимо остановок.

С отменой самоизоляции и полным возобновлением работы всех предприятий омичи стали часто жаловаться на работу общественного транспорта, в частности маршруток. Для многих они стали единственным способом добраться до дома или работы, поэтому горожане надеются на их стабильную работу.

Одна из омичек обратила внимание на проблему с маршрутом №922. Как говорит женщина, это единственый способ без пересадок добраться из Нефтяников до Ат-маркета на Левобережье, но сесть в транспорт не такая простая задача, какой кажется.

- Утром водители проезжают мимо остановки с ПУСТЫМ салоном! Вечером, после работы (21:00-21:15) маршруток нет, либо также проезжают мимо! С пересадкой тоже не всегда все благополучно получается. А на работе за опоздания прилетают штрафы.- рассказывает в посте омичка.

Для нее и многих других такое непостоянство в работе водителей стало проблемой, ведь нужно вовремя добраться до работы. В комментариях омичи поддержали недовольство женщины и рассказали о похожих проблемах на других маршрутах.

- С 514 утром такая же беда бывает две,три мимо остановки пролетают, на работу приезжаешь с опозданием а 59 автобус вообще не видно, - приводят примеры пользователи.