Прокуратура потребовала отремонтировать школу, на которую жаловались омичи

В таком состоянии родители и ученики увидели школу №65 1 сентября. Фото: ВКонтакте

В День Знаний омская школа №65 встретила учеников неприветливо. Часть фасада за лето обвалилась, крыша протекала. Родители учеников обратили на это внимание в соцсетях.

Департамент образования пообещал решить проблему. Ведомство говорило о том, что школа ведет заключение контрактов на выполнение ремонтных работ.

После широкой огласки ситуацией с ремонтом в школе заинтересовалась омская прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что была проведена проверка, в ходе которой подтвердились проблемы с фасадом и крышей. Это может представлять серьезную опасность для учеников. Поэтому прокуратура направила иск с требованиями устранить опасные дефекты. а также потребовала от департамента образования взять на себя расходы по ремонту здания.