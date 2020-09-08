Появились фотографии новых троллейбусов «Адмирал» в Омске

Троллейбусы запечатлели на территории депо на остановке Городок Водников. Фото: ВКонтакте

В сети появились первые реальные фотографии новых троллейбусов "Адмирал" в Омске. Ими поделились омичи в соцсетях. Троллейбусы закупили еще в июле, а теперь первая партия пришла в город. На них уже нанесли отличительные знаки и провели техосмотр. В скором времени можно будет ждать появления новых машин на одном из двух маршрутов №4 или №3. Именно на них мэрия планировала запустить троллейбусы.

Как уже говорил Александр Вялков, начальник департамента транспорта, это только первая партия троллейбусов, в которую вошли 16 машин. Остальные 17 прибудут в Омск до конца осени.