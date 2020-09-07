Синоптики прокомментировали грядущий снегопад в Омске

В омских СМИ появились сообщения о том, что первый снегопад в Омске возможен уже в ночь на 7 сентября. Журналисты писали, что местами снег может быть даже умеренным. В Обь-Иртышском гидромецентре удивились такой информации.

- Эта информация не соответствует действительности. По данный ФГБУ, ночью 7 сентября на территории Омской области шел дождь, о чем мы и сообщали в прогнозе 5 сентября, - уточнили в пресс-службе УГМС.

В ближайшее время в Омске будет холодно и дождливо, но уже к концу недели в регион придет потепление.