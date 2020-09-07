S&P присвоило Райффайзенбанку самый высокий на российском банковском рынке рейтинг собственной кредитоспособности

Международное рейтинговое агентство S&P присвоило Райффайзенбанку долгосрочный рейтинг эмитента на уровне BBB- и краткосрочный рейтинг А-3. Прогноз по рейтингу — стабильный. Рейтинг собственной кредитоспособности присвоен на уровне bbb-, и это наивысший рейтинг среди всех российских банков, имеющих рейтинг от S&P.

«Мы благодарны S&P за столь высокую оценку. Агентство не только отметило наш сильный бизнес-профиль и многолетние усилия по построению успешного банковского бизнеса, но также высоко оценило эффективность наших действий в условиях изменчивой макроэкономической среды. Наличие рейтинга от одного из крупнейших мировых агентств продолжает укреплять уровень доверия клиентов и в очередной раз подтверждает наш высокий статус в российской банковской системе. Мы гордимся тем, что композиция рейтингов Райффайзенбанка — одна из лучших на рынке», — прокомментировал Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

Рейтинги Райффайзенбанка отражают мнение агентства о том, что банк демонстрирует б льшую устойчивость в российской волатильной рыночной среде по сравнению с сопоставимыми универсальными российскими банками, говорится в отчете S&P. «Мы полагаем, что, хотя Райффайзенбанк не защищен от системных рисков российского банковского сектора, он характеризуется одним из самых сильных финансовых профилей в банковской системе России, мы отразили это в оценке собственной кредитоспособности на уровне bbb-, что на три ступени выше среднего показателя российских банков», — указывает агентство.

Сильные финансовые результаты

По мнению S&P, сильные показатели операционной деятельности на протяжении последних лет позволили Райффайзенбанку аккумулировать существенные запасы капитала, за счет которых банк сможет абсорбировать возможное увеличение потерь по кредитам, связанное с ухудшением макроэкономических условий в 2020–2021 годах.

Райффайзенбанк в течение нескольких лет успешно реализовывал стратегию сбалансированного роста и стабильно генерировал прибыль, отмечает агентство; как следствие, в 2015–2019 годах показатель средней рентабельности собственного капитала Райффайзенбанка оставался самым высоким среди российских крупных универсальных банков — около 24 %. В связи с этим мы ожидаем, что благодаря сбалансированной бизнес-модели и опытной управленческой команде банк продолжит демонстрировать сильные финансовые показатели в ближайшие два года, несмотря на стрессовую для российского банковского сектора текущую ситуацию, поскольку пандемия коронавируса и снижение цен на нефть будут влиять на кредитоспособность корпоративных и розничных клиентов в 2020–2021 годах.

По мнению агентства, прогнозируемый коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital (RAC)), будет поддерживаться на уровне выше 7 % в ближайшие 18–24 месяца. «Мы полагаем, что банк продолжит демонстрировать положительные финансовые результаты, и генерирование капитала за счет внутренних источников будет достаточным для обеспечения роста активов, взвешенных с учетом рисков, несмотря на сложные операционные условия и экономическую рецессию в России», — говорится в отчете S&P.

Агентство напоминает, что за первое полугодие 2020 года Райффайзенбанк, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации, заработал чистую прибыль в размере 18,8 млрд руб., что сопоставимо с результатом за тот же период прошлого года. «Показатели прибыльности банка — одни из наиболее высоких в российском банковском секторе», — подчеркивает S&P.

Цифровая трансформация и положение в Группе RBI

Агентство S&P также указало на существенные усилия Райффайзенбанка на пути к цифровой трансформации: банк инвестирует в цифровые технологии, чтобы поддержать будущий рост бизнеса (например, в 2019 году банк почти удвоил инвестиции в развитие цифровых услуг и технологий), и это важный фактор, который будет поддерживать лидирующие рыночные позиции Райффайзенбанка в ближайшие несколько лет. Клиенты Райффайзенбанка активно используют цифровые каналы: почти 60 % кредитов и 70 % депозитов оформляются в режиме онлайн. При этом банк имеет один из наиболее низких в России показателей Cost-to-income ratio (CIR) — коэффициент соотношения расходов к доходам, в среднем около 38 % в 2015–2019 годах.

Успешная операционная деятельность Райффайзенбанка в России является важной частью для стратегии роста банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) на развивающихся рынках региона EMEA. В соответствии с критериями агентства рейтинг на одну ступень ниже рейтинга материнской организации обычно присваивается дочерним компаниям, имеющим очень высокую стратегическую значимость. Однако в данном случае рейтинги Райффайзенбанка ограничены суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте — ВВВ-.