В Омске на бульваре Мартынова постелят новые доски за 6 миллионов

В администрации рассказали, что уже заменили искусственное покрытие на форуме и ряд других декоративных элементов. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омске на бульваре Мартынова, который никак не могут повторно отремонтировать, планируют уложить новое покрытие на литературном форуме. На этот раз будут использовать палубную доску, вместо террасной. С 11 сентября администрация начнет прием заявок на выполнение работ. Максимальная сумма, которую в мэрии могут выделить на замену досок, равна 6 миллионов 238 тысяч рублей.

- До 1 ноября, при благоприятных погодных условиях, на бульваре Мартынова уложат новое покрытие, которое обладает повышенными прочностными характеристиками, и при правильном монтаже, должно выдерживать усиленную нагрузку. Подобный материал используется на корабельных палубах, — отметила начальник Управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Юлия Ильчук.

Также в пресс-службе администрации напомнили, что уже провели замену искусственного покрытия на форуме, отремонтировали скамейки, фонари и перголы.